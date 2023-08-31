Россия и Северная Корея «активно продвигаются» в переговорах о сделке по поставкам оружия — разведка США 31 августа, 12:13 Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:KCNA via REUTERS)

Россия и Северная Корея «активно продвигаются» в переговорах по потенциальной сделки о поставках оружия для войны против Украины. об этом говорится в недавно обнародованных данных разведки США, сообщает CNN.

Отмечается, что вооружение, которое может получить РФ, сможет обеспечить значительное количество боеприпасов для различных типов систем вооружения, включая артиллерию.

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Обнародование новых данных разведки свидетельствует о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует продолжать говорить об усилиях России обойти санкции Запада и получать оружие для войны против Украины, а также дает сигнал Северной Корее о том, что США тесно постоянно отслеживают эти усилия.

CNN отмечает, что эти данные являются наиболее подробными доказательствами за последние месяцы, которые свидетельствуют о намерении России склонить Северную Корею поддержать ее вторжение в Украину.

Ранее представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что переговоры о покупке оружия между Россией и Северной Кореей активно продвигаются, поскольку страна-агрессор хочет использовать его в войне против Украины.

Кирби отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею пытался убедить Пхеньян продать РФ артиллерийские боеприпасы.



По соглашению, Россия получит от КНДР боеприпасы, которые оккупанты будут использовать против Украины. Соглашение также может включать сырье, которое поможет российской оборонно-промышленной базе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на отчет вашингтонского Центра стратегических и международных исследований сообщало, что Россия может быть причастна к разработке межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи Hwasong-18.

Визуальное сходство свидетельствует о том, что россияне, возможно, решили передать «усовершенствованную 50-тонную твердотопливную МБР Тополь-М, также известную как SS-27», в Северную Корею.

16 августа издание The Washington Post сообщило, что Ким Чен Ын в письме российскому диктатору Владимиру Путину пообещал укреплять отношения с Россией, чтобы их страны могли продолжать «разбивать произвол и гегемонию империалистов».