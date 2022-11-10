«Сопровождаются воздушными тревогами в Киеве». Украинский дипломат объяснил в ОБСЕ, как РФ использует свои призывы о переговорах с Украиной
Украина в ОБСЕ озвучила истинные намерения России (Фото:OSCE projects in Ukraine/Facebook)
Россия использует свои призывы о переговорах с Украиной как дымовую завесу для дальнейшей агрессии, часто после них в Киеве звучат громкие воздушные тревоги.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринфрм.
«Те же люди, которые долгие четыре месяца отрицали подготовку России к вторжению и продолжают распространять чепуху о „боевых комарах“ и „грязной бомбе“, сегодня пытаются убедить мир в якобы готовности Москвы к переговорам с Украиной», — отметил он.
Посол подчеркнул, что часто за призывами России к миру следуют громкие воздушные тревоги в Киеве.
«Эти действия свидетельствуют о настоящих намерениях Москвы. В то время как Россия использует публичные заявления как дымовую завесу для дальнейшей агрессии, Украина, при продолжающейся поддержке своих партнеров, может проложить реальный путь к справедливому и устойчивому миру в Европе», — сказал он.
Цымбалюк добавил, что принудить Россию к настоящим мирным переговорам могут только санкции, предоставление Украине новых вооружений и систем ПВО, а также дальнейшая международная изоляция Кремля.
«И мир знает позицию Украины. Мы никогда не хотели этой войны. И нет никакой другой страны в Европе, которая была бы так заинтересована в мире, как Украина. Мы хотим честного и справедливого мира», — резюмировал дипломат.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.
Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».
Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- восстановление территориальной целостности;
- уважение Устава ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.
Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на том, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».