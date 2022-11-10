«Сопровождаются воздушными тревогами в Киеве». Украинский дипломат объяснил в ОБСЕ, как РФ использует свои призывы о переговорах с Украиной 10 ноября, 15:52 Украина в ОБСЕ озвучила истинные намерения России (Фото:OSCE projects in Ukraine/Facebook)

Россия использует свои призывы о переговорах с Украиной как дымовую завесу для дальнейшей агрессии, часто после них в Киеве звучат громкие воздушные тревоги.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринфрм.

«Те же люди, которые долгие четыре месяца отрицали подготовку России к вторжению и продолжают распространять чепуху о „боевых комарах“ и „грязной бомбе“, сегодня пытаются убедить мир в якобы готовности Москвы к переговорам с Украиной», — отметил он.

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Посол подчеркнул, что часто за призывами России к миру следуют громкие воздушные тревоги в Киеве.

«Эти действия свидетельствуют о настоящих намерениях Москвы. В то время как Россия использует публичные заявления как дымовую завесу для дальнейшей агрессии, Украина, при продолжающейся поддержке своих партнеров, может проложить реальный путь к справедливому и устойчивому миру в Европе», — сказал он.

Цымбалюк добавил, что принудить Россию к настоящим мирным переговорам могут только санкции, предоставление Украине новых вооружений и систем ПВО, а также дальнейшая международная изоляция Кремля.

«И мир знает позицию Украины. Мы никогда не хотели этой войны. И нет никакой другой страны в Европе, которая была бы так заинтересована в мире, как Украина. Мы хотим честного и справедливого мира», — резюмировал дипломат.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на том, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».



