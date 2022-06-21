«Юридический казус»: в Кремле объяснили, почему РФ не может «объединиться» с Южной Осетией

21 июня, 17:21
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Дмитрий Песков заявил, что такой шаг приведет к возникновению «совершенно нового энтитета» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Дмитрий Песков заявил, что такой шаг приведет к возникновению «совершенно нового энтитета» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Москве заявили, что не знают, как организовать так называемое «объединение» РФ и оккупированной ею Южной Осетии.

Об этом в комментарии российской пропаганде заявил спикер главы кремлевского режима Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на заявления марионеточного «руководства» подконтрольного РФ грузинского региона о проведении некоего «референдума», реализация таких замыслов невозможна из-за «юридического казуса».

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«Постановка вопроса об объединении — там так было сформулировано… Здесь какой-то юридический казус. Здесь, наверное, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет», — объяснил Песков.

При этом против поглощения РФ оккупированной грузинской территории в Кремле ничего против не имеют, вероятно, ожидая от своих ставленников в Южной Осетии лишь смены формулировки.

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Южная Осетия оказалась под полным контролем РФ по итогам российского вторжения в Грузию в 2008 году после попытки официального Тбилиси восстановить в мятежном регионе конституционный порядок.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Грузия Российская агрессия Южная Осетия Дмитрий Песков

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