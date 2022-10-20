РФ готовится к бегству из Херсонской области, но это будет непросто — британская разведка

20 октября, 09:20
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Британская разведка объяснила, почему войскам РФ будет сложно бежать из Херсонской области (Фото:Генштаб)

Британская разведка объяснила, почему войскам РФ будет сложно бежать из Херсонской области (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, приняло решение оставить захваченные территории Херсонской области на западном берегу Днепра.

В своей сводке в Twitter ведомство указывает, что 18 октября новоназначенный командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона «возникла сложная ситуация». Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

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«Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о „специальной военной операции“, весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра», — говорится в сообщении.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1582966422723928065

Разведка отмечает, что в случае решения России отступать ключевым вызовом для них будет перебрасывание войск и техники в хорошем состоянии через Днепр на левый берег.

«Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах», — добавили в ведомстве.

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Накануне марионетка Кремля Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра. Также кремлевские коллаборанты объявили, что на семь дней запретили въезд в регион для гражданских.

https://www.youtube.com/watch?v=W8GotzvNXJc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Российские войска Херсонская область Война России против Украины

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