«Следующая цель — Литва». РФ готовила нападение на страны Балтии и Польшу после Украины — Данилов 12 марта, 23:06 Цей матеріал також доступний українською Cекретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин готовится атаковать страны Балтии и Польшу, если победит в войне против Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Что касается стран Балтии, Польши, других тех стран, которые ранее находились в составе СССР, для них действительно есть угроза с боку Российской Федерации. Я еще раз подчеркиваю. Не все это осознают в Европе», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Он отметил, что поведение Германии, по его мнению, немного странное. Данилов подчеркнул, что Украина сегодня защищает от России весь европейский континент. Он добавил — РФ не собирается останавливаться на Украине.

«У них есть следующая цель — если у них будет победа, не дай бог, на нашей территории, то следующая страна, которую будет иметь желание захватить Путин — это будет, непосредственно, Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом он может добраться до Польши», — сказал он.

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Он отметил, что дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как НАТО поведет себя сегодня.

«Мы это понимаем, мы просим, чтобы нам предоставляли помощь. Не хотите воевать, мы готовы сами воевать. Дайте нам современное оружие для того, чтобы мы могли уничтожить врага. Это единственное, что мы на сегодня просим», — подытожил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель допускал, что Путин может продолжить агрессию и атаковать одну из стран НАТО.

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