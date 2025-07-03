Польша узнала, что сигнал GPS над странами Балтии глушат с территории двух военных объектов в Калининграде

Результаты исследования поляков указывают на два прибрежных объекта в российском Калининграде (Фото: А.Савин/Википедия)

Польские исследователи собрали подробную информацию о российских операциях по подавлению GPS-сигнала в Балтийском море . Они установили, что сигнал глушат два прибрежных объекта в российском Калининграде.

Об этом сообщает Defence News со ссылкой на международную команду исследователей под руководством Ярослава Цидейка из Гдинского морского университета.

Результаты исследования поляков указывают на два прибрежных объекта в российском Калининграде.

Сигналы исходили из района антенного комплекса Окунево на центральном побережье Калининграда — места, где дислоцируются подразделения радиоэлектронной борьбы. На спутниковых снимках 2018 года здесь видна система ГТ-01 «Мурманск-БН» — комплекс грузовиков с мощными 32-метровыми антеннами.

В ноябре 2024-го агентство Reuters писало, что Россия блокирует сигналы спутниковой навигации, что влияет на работу аэропортов в Финляндии.

Bloomberg писало, что РФ использует Калининградскую область, которая граничит с Польшей и Литвой, как одну из своих баз для нарушения работы спутниковых систем Евросоюза.

10 января 2025 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в угрозе европейской безопасности из-за повреждения кабелей, дезинформационных кампаний и организации сбоев в GPS.

15 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планировала воздушный террор против его страны и против авиакомпаний во всем мире. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова «абсолютно бездоказательными».