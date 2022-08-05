В Белом доме подтвердили, что Россия может сфабриковать «доказательства» причастности ВСУ к удару по Еленовке 5 августа, 07:13 В США предполагают, что РФ может подкинуть на место взрыва в колонии Еленковки фрагменты боеприпасов для HIMARS (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

США ожидают, что Россия попытается обвинить ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где удерживали украинских военнопленных.

Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Мы ожидаем, что российские официальные лица попытаются подставить украинские вооруженные силы в ожидании журналистов и следователей, которые посетят место нападения», — сказал Кирби.

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По его словам, россияне могут подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, используемых в ракетных системах HIMARS.

«Это еще один пример привычной для России методички: обвинять других в том, что сделали они сами. Я не криминалист, но считаю, что улики подбрасывают те, кто пытается переложить вину на кого-то другого», — добавил он.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что Россия работает над фабрикацией доказательств удара по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке Донецкой области, чтобы возложить вину на ВСУ.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, причиной гибели украинских бойцов стал взрыв внутри колонии, организованный боевиками ЧВК Вагнера.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



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