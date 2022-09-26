РФ может бросить своих мобилизованных на передовую почти без подготовки — британская разведка 26 сентября, 09:02 Мобилизованные из РФ могут отправиться на фронт почти без подготовки (Фото:Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, в РФ на военные базы начали прибывать первые группы людей, призванные в рамках частичной мобилизации. Выдано уже десятки тысяч повесток.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что теперь Россия столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением военных.

В отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низовом уровне в рамках оперативных подразделений, а не специализированных учебных заведений.

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«Обычно один из батальонов в каждой российской бригаде оставался в гарнизоне, когда два других задействованы, и мог предоставлять инструкторов для подготовки рекрутов или пополнения. Однако РФ уже перебросила много таких третьих батальонов в Украину», — говорится в сообщении.

Разведка также отмечает, что многие из российских призывников в течение нескольких лет не имели военного опыта.

«Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, позволяют предположить, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой. Они, вероятно, пострадают от высокого уровня истощения», — подчеркнули в ведомстве.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.



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