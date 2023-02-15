Россия бросает на фронт необученных и плохо оснащенных людей, поэтому несет значительные потери — глава Пентагона 15 февраля, 17:49 Ллоид Остин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Страна-агрессор РФ бросает на поле боя в Украине большое количество плохо обученных и плохо экипированных людей, поэтому несет значительные потери на фронте.

Об этом заявил глава Минобороны США Ллоид Остин, сообщает CNN.

Он отметил, что Россия «продолжает вводить большое количество дополнительных людей» на фронт в Украине.

Видео дня

«Эти люди плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого мы видим, что они несут значительные потери», — сказал Остин.

По его словам, США ожидают, что Россия продолжит эту стратегию бросания тел в бой, несмотря на отсутствие оборудования.

Ранее в ГУР говорили, что оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.