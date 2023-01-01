Россия больше не атакует военные цели, она ведет войну ради убийств — Подоляк

1 января, 16:53
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31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Массированные ракетные обстрелы Украины в ночь с 31 декабря на 1 января Украины говорят об очередном изменении типа войны, убежден советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1609556809886625795
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31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. Во время российской атаки украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).

Ранее в разведке сообщали, что у РФ осталось крылатых ракет на два-три мощных массированных удара по Украине.

https://www.youtube.com/embed/ENf_hqVGp1A
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Войска РФ Михаил Подоляк

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