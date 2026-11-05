Зеленский заявил, что надеется на усиление помощи Украине со стороны США после победы демократов на выборах

5 ноября, 09:22
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Президент Украины Владимир Зеленский на Берлинской конференции по безопасности в Германии, 3 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Президент Украины Владимир Зеленский на Берлинской конференции по безопасности в Германии, 3 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на усиление помощи Украине со стороны США после победы демократов на промежуточных выборах. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Я благодарен и республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины, о помощи Украине… Поэтому есть надежда, что будет установлен баланс сил и что мы получим больше поддержки», — сказал Зеленский.

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Он считает, что усиление помощи со стороны США может повлиять на российского диктатора Владимира Путина и подтолкнуть его к мирным переговорам и завершению войны.

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«И если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или поддержке вооружением — так, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, — то, на мой взгляд, это станет позитивным фактором, который повлияет на Путина. И тогда Путин задумается, есть ли смысл продолжать борьбу, если поддержка растет», — сказал Зеленский.

Он добавил, что демократы говорят о восстановлении связей между Соединенными Штатами и Европой, которые «несколько ослабли за последние годы» и без которых будет очень трудно противостоять Путину.

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Ранее агентство Reuters писало, что получение контроля над обеими палатами Конгресса США позволит демократам проголосовать за возобновление прямой финансовой и военной помощи Украине. Две трети голосов позволят преодолеть потенциальное вето Дональда Трампа.

В США продолжается подсчет голосов после промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся 3 ноября. Предварительные результаты по состоянию на 5 ноября свидетельствуют о том, что демократы одерживают уверенную победу над республиканцами и возвращают контроль над Сенатом и Палатой представителей, где они займут большинство мест — 54 и 240 соответственно.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Украина-США Владимир Зеленский военная помощь США Демократическая партия США промежуточные выборы США

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