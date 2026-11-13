Журналистка, доктор филологических наук, заведующая программой славистики Университета Вашингтона и Ли в штате Вирджиния Анна Бродская-Кроткина в интервью Radio NV рассказала о новых ценностях в политике США, возможностях обновлённого Конгресса в сдерживании президента Дональда Трампа и попытках объявить импичмент министру войны Питу Хегсету.

— Наконец-то посчитали голоса в штате Миссисипи. Победил Скотт Колом, кандидат от Демократической партии. Он станет вообще первым сенатором-афроамериканцем от этого штата почти за 150 лет. Каким образом сокрушительное поражение республиканцев повлияет на действия Трампа в отношении российско-украинской войны? Что прогнозируете? Каких последствий можно ожидать?

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— Конечно, это поразительная волна. И теперь среди демократов в Сенате прибавился ещё один человек. Это само по себе действительно исторически просто невероятный факт. Но что тут происходит?