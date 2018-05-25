Результаты международного расследования по малазийскому Боингу. Как на это реагирует мир

В США отметили, что Россия должна отвечать за свою роль в поражении самолета

В Госдепе США полностью доверяют выводам, которые представила голландская прокуратура. О реакции мира на расследование авиакатастрофы, в которой погибло почти 300 человек, - в сюжете Радио НВ.

Для поражения самолета малазийских авиалиний МН-17 в июля 2014 года была применена ракетная пусковая установка с 53-й зенитной бригады РФ, расположенная в городе Курск, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном накануне.

Все причастные должны быть привлечены к ответственности, напомнили в заявлении Госдепа о решении Совета Безопасности ООН, и все государства должны взаимодействовать в усилиях по установлению такой ответственности.

Россия может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие, заявил Путин

США призвали Россию соблюдать резолюции Совбеза ООН от 2014 года. И отметили, что настало время для России прекратить ложь и отвечать за свою роль в поражении самолета.

Путин сначала сделал вид, что не знает, о каком самолете идет речь. Журналист французского радио RTL Кристоф Декруа спросил его о результатах расследования во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Санкт-Петербурге. И а очередной раз обвинил Украину в том, что не закрыла воздушное пространство в зоне боевых действий.

"Я не знаком с деталями решения. Мы предлагали совместную помощь по расследованию трагедии. Нас не допускают к расследованию дела", - сказал президент РФ.

Президент Франции Эманнуэль Макрон уверен в объективности расследования по атаке на Малазийский Боинг МН17, где указано, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом Бук.

"Я думаю о жертвах и семьях погибших, в том числе людях из Бельгии, Нидерландов и Австралии. Франция участвует в расследовании. Я признателен за готовность России сотрудничать", - отметил Макрон.

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Новые данные расследования подтвердили прямую ответственность России за катастрофу MH17. Такое мнение высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в Брюсселе. Волкер отметил, что такая ситуация требует от России изменить подход в пользу мира на Донбассе.

К взаимодействию со следствием по делу о катастрофе боинга Россию призвала Канада. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

Ракета-убийца принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ

"Канада поддерживает те важные усилия, которые были сделаны в ходе расследования трагической катастрофы рейса МН17 Малазийских авиалиний", - прокомментировала она, призывая Россию срочно рассмотреть эти выводы и полностью сотрудничать с Совместной следственной группой.

Группа провела высококачественное, независимое и беспристрастное расследование, отметила Фриланд. И выразила надежду, что собранные доказательства позволят привлечь всех ответственных за эту трагедию в суд. Фриланд подытожила: "Мы должны и в дальнейшем требовать справедливости для жертв и их семей, в том числе, для гражданина Канады, который погиб в результате этой ужасной атаки".

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24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса МН17 под Донецком в июле 2014 года. Следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске. Российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.