Резонансное заявление главы Еврокомиссии о гибели 100 тысяч украинских военных вырезали из ее речи 30 ноября, 12:19 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Резонансное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что потери Украины на войне с Россией составили 100 тысяч военными и 20 тысяч гражданскими вырезали из ее речи.

Утром в среду, 30 ноября, в Twitter главы Еврокомисии был опубликован фрагмент с ее речью, в котором она, в частности, заявила, что потери Украины на войне с Россией составили 100 тысяч военными и 20 тысяч гражданскими.

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«Вторжение России в Украину принесло смерть, разорение и невыразимые страдания. Мы все помним о страхах Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в частности, за преступление агрессии против суверенного государства», — говорила фон дер Ляйен.



Соответствующий текст речи также был опубликован на сайте Еврокомисии.

Однако через несколько часов твит был удален и опубликован новый — с видео обращения, из которого был вырезан фрагмент с заявлением о 100 тыс. погибших украинских военных и 20 тыс. гражданских.

Также соответствующая часть текста исчезла из речи на официальном сайте ЕК.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что потери России в войне в десять раз превышают украинские.

Глава государства добавил, что артиллерия, переданная Украине США, помогла сломать российскую военную инициативу. Он также сказал, что количество потерь страны-агрессора в тяжелой технике и живой силе «впечатляющее».

По данным Генштаба ВСУ на утро 30 ноября, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 880 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

Зеленский прогнозирует, что до конца года количество убитых российских захватчиков в Украине достигнет 100 тысяч.

