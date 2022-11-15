В Минюсте объяснили, что значит для Украины резолюция о выплате Россией репараций. Кремль назвал этот процесс «грабежом» 15 ноября, 12:39 Резолюцию о механизме выплаты Россией репараций Украине за нанесенный ущерб поддержали 94 страны (Фото:Eduardo Munoz/Reuters)

Министерство юстиции Украины объяснило, что означает принятая Генассамблеей ООН резолюция о выплате Россией репараций за нанесенный ущерб. Кремль назвал этот процесс «грабежом».

Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая отметила, что после приятия документа страны, в которых находятся арестованные активы РФ, имеют юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма.

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«Украина предложит им заключить международный Договор о привлечении России к ответственности и возмещении нанесенного агрессией России убытков», — уточнила она.

В то же время, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью радио Маяк заявил, что организаторы процесса «пытаются завершить грабеж» российских резервов. Он утверждает, что они были заблокированы незаконно.

Песков также в свойственной ему манере добавил, что страна-агрессор Россия не считает это решение юридически обязывающим.

«Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы и будем к этому относиться», — сказал он.

Накануне Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб. Документ поддержали 94 страны, 14 высказались против, еще 73 — воздержались.

В резолюции признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.

Она рекомендует странам-членам ассамблеи в сотрудничестве с Украиной создать международный реестр для документирования претензий и информации об ущербе, нанесенном украинцам действиями России.

Проект резолюции Содействие правовой защите и репарациям Украине разработан украинской рабочей группой и предложен украинской стороной.

Он предполагает признание государствами ООН необходимостью создания компенсационного механизма.

Соавторами резолюции являются десятки стран-партнеров Украины. Документ носит рекомендательный характер.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство хочет получить около 300−500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление Украины.