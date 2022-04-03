Зверства оккупантов в Буче: шокирован ужасающими кадрами, дальнейшие санкции против РФ уже на подходе — президент Евросовета
В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что он шокирован ужасающими кадрами зверств, которые совершили российские оккупанты в Буче, Киевской области.
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«Шокирован ужасающими кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевской области», — написал он.
Мишель добавил к своему сообщению отметку «бучанская резня» — BuchaMassacre.
По его словам, ЕС помогает Украине и неправительственных организациям в сборе необходимых доказательств для рассмотрения дела в международных судах.
«Дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе», — написал он.
В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.
Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.
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