Зверства оккупантов в Буче: шокирован ужасающими кадрами, дальнейшие санкции против РФ уже на подходе — президент Евросовета

3 апреля, 14:01
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В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что он шокирован ужасающими кадрами зверств, которые совершили российские оккупанты в Буче, Киевской области.

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«Шокирован ужасающими кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевской области», — написал он.

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Мишель добавил к своему сообщению отметку «бучанская резня» — BuchaMassacre.

https://twitter.com/eucopresident/status/1510542585454022660

По его словам, ЕС помогает Украине и неправительственных организациям в сборе необходимых доказательств для рассмотрения дела в международных судах.

«Дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе», — написал он.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Санкции Война России против Украины

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