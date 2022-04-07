«Непристойное сообщение». Глава МИД Франции вызвал российского посла из-за скандального поста в Twitter о Буче 7 апреля, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Погибшие мирные жители Бучи после российской агрессии, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev TPX)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова после публикации в Twitter российского посольства о событиях в Буче. Об этом сообщает Reuters.

СМИ отмечает, что в соцсети посольства РФ было опубликовано фото людей, которые готовятся к неким съемкам. Этот снимок сопровождался подписью «Съемочная площадка, город Буча». Сообщение уже удалили из Twitter.

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«Ввиду непристойного и провокационного сообщения посольства России во Франции о событиях в Буче я принял решение вызвать посла России», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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