После резни в Буче у Запада больше не должно быть колебаний касательно оружия и санкций — Кулеба 5 апреля, 12:18 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, что российские оккупанты совершили в Буче у Запада больше не должно быть колебаний относительно введения жестких санкций против РФ.

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«Резня в Буче должна снять любые колебания и нежелания на Западе относительно передачи Украине всех необходимых видов вооружения, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронированные машины для защиты нашей страны и ее освобождения от российских оккупантов. Это также касается и санкций», — сказал он BBC HARDtalk.

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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Владимир Зеленский сказал, что количество погибших может быть намного выше.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

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