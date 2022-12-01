Украина ведет переговоры о возможности передачи ракет С-300 из других стран — Резников
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ведет переговоры о возможности передачи ей ракет С-300 из стран, которые имеют на вооружении соответствующие системы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, С-300 очень удачно работают.
«Дело в том, что они не производились в Украине, то есть у нас нет производства ракет С-300, потому мы используем запасы. Со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении также есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов», — сказал Резников на брифинге в Одессе.
Алексей Резников заявлял, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.