Дополнительная военная помощь Латвии уже в пути в Украину — Резников 16 сентября, 08:19 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что дополнительная военная поддержка Латвии уже находится в пути в Украину.

Глава ведомства рассказал, что у него состоялся разговор с латвийским вице-премьером-министром Артисом Пабриксом.

«Латвия является одним из крупнейших военных доноров для Украины на душу населения. Благодарю вас, друзья, что вы с нами в это непростое время. Дополнительная военная поддержка находится на пути из Латвии», — написал Резников в Twitter.

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Ранее в Латвии за четыре дня собрали более полумиллиона евро на беспилотник Bayraktar для украинских защитников.

15 сентября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва пришлет Украине две партии бронетранспортеров.



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