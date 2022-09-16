Дополнительная военная помощь Латвии уже в пути в Украину — Резников

16 сентября, 08:19
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что дополнительная военная поддержка Латвии уже находится в пути в Украину.

Глава ведомства рассказал, что у него состоялся разговор с латвийским вице-премьером-министром Артисом Пабриксом.

«Латвия является одним из крупнейших военных доноров для Украины на душу населения. Благодарю вас, друзья, что вы с нами в это непростое время. Дополнительная военная поддержка находится на пути из Латвии», — написал Резников в Twitter.

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Ранее в Латвии за четыре дня собрали более полумиллиона евро на беспилотник Bayraktar для украинских защитников.

15 сентября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва пришлет Украине две партии бронетранспортеров.

https://www.youtube.com/watch?v=Z36fXMR5k7Q&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Латвия Война России против Украины

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