Украина в ближайшее время ожидает получить первые танки от партнеров — Резников

22 февраля, 14:31
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В среду, 22 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина в ближайшее время ожидает получить первые танки от партнеров.

«Свободный мир создал „танковую коалицию“, чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем на первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами», — говорится в сообщении министра в Facebook.

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Резников добавил, что 24 февраля граждане четырех стран — Германии, Литвы, Латвии и Эстонии — одновременно увидят, что российские танки «могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов».

Министр напомнил, что летом первые такие экспозиции принимались в Польше и Чехии.

«Это тоже должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их подлинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще — отвращение и презрение», — написал он.

NV
Фото: NV

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.

https://www.youtube.com/watch?v=LP2eA1ABMzs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Алексей Резников Война России против Украины

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