Украина де-факто стала членом НАТО — Резников 13 января, 10:47 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Украина де-факто стала членом НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, западные страны, ранее обеспокоенные тем, что военная помощь может быть расценена Россией как эскалация, изменили свой «подход к мышлению».

«Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать», — сказал он в интервью BBC.

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Резников уверен, что Украина получит долгожданное вооружение, в частности, танки и истребители, поскольку и Украина, и Россия, похоже, готовятся к новым наступлениям весной.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.