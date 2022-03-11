Серия кровавых провокаций. Российская авиация планирует нанести удар по Беларуси и обвинить в этом Украину — Резников 11 марта, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:www.mil.gov.ua)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на Беларуси.

Глава ведомства заявил, что командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

«По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций», — написал он.



«Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы», — написал он.

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По его словам, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

«Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины», — написал он.

Резников заявил, что цель провокации — вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

«Москва пытается повязать вас кровью», — написал он.

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