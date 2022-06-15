«Расплачиваемся своей кровью». Если Украина не остановит россиян — они придут в Польшу — Резников 15 июня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Резников Алексей/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Украина не остановит россиян — они придут в Польшу.

«Если Украина с вашей помощью (западной — ред) не остановит россиян, россияне придут к вам. Ваши ребята не гибнут на фронте. Сегодня мы расплачиваемся своей кровью за то, что можем говорить в свободной Варшаве», — сказал он в интервью Polsat News.

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По его словам, поставки западной техники, в частности, польских гаубиц Краб, способствуют уменьшению потерь.

«Польские Крабы начнут есть колонны россиян. Я благодарен польскому правительству за это. Это военная техника, которую ценят солдаты 21 века», — сказал он.

Резников заявил, что у украинских военных отличный моральный дух.

«Мы защищаем свою землю и стремление к свободе. Они бросаются сюда, чтобы воровать наши чайники и стиральные машины. Они дикие варвары, злые на нас, что мы живем хорошо, читаем книги и ходим в театры. Имея в руках современную доктрину и оружие, мы обязательно их победим», — сказал он.

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