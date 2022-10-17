Shahed-136 — один из инструментов. Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть — Резников 17 октября, 14:28 Разрушенный дом в Киеве после атаки дрона-камикадзе (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя массированные атаки дронами-камикадзе по украинским городам, заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть.

«Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. Shahed-136 — это лишь один из их инструментов, наряду с ракетами Калибр, Искандер, Х, беспилотниками Mojaher-6, Fateh-110, Zolfaghar», — написал он в Twitter.

Видео дня

Резников заявил, что демократии и самые яркие умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло.

В понедельник, 17 октября, ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали.