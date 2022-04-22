Реакция должна быть в течение 24 часов. Ответ Запада на вторжение России в Украину был слишком медленным — Резников 22 апреля, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ответ Запада на вторжение страны-агрессора России в Украину был слишком медленным.

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"Ответ Запада на вторжение был слишком медленным. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, глобальный ответ на кризис такого рода должен быть немедленным, в течение 24 часов, а не через недели или месяцы», — заявил он.

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Глава Минобороны добавил, что каждый агрессор должен столкнуться с неотвратимым наказанием из-за механизма превентивных мер, так называемых отложенных санкций, которые утверждаются в мирное время и вступают в силу автоматически.

"Российская агрессия против Украины сделала беженцами около 4 миллионов человек. Мы находимся на грани мирового продовольственного кризиса, который может дестабилизировать Африку и Ближний Восток. Пока россия не будет остановлена, кризис будет только углубляться, затягивая соседей и способствуя краху экономик», — написал он.

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