Реакция должна быть в течение 24 часов. Ответ Запада на вторжение России в Украину был слишком медленным — Резников

22 апреля, 17:16
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Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Алексей Резников (Фото:Минобороны)

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ответ Запада на вторжение страны-агрессора России в Украину был слишком медленным.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

"Ответ Запада на вторжение был слишком медленным. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, глобальный ответ на кризис такого рода должен быть немедленным, в течение 24 часов, а не через недели или месяцы», — заявил он.

Видео дня
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/301292405516552

Глава Минобороны добавил, что каждый агрессор должен столкнуться с неотвратимым наказанием из-за механизма превентивных мер, так называемых отложенных санкций, которые утверждаются в мирное время и вступают в силу автоматически.

https://www.youtube.com/watch?v=MGUXSxnrAnE

"Российская агрессия против Украины сделала беженцами около 4 миллионов человек. Мы находимся на грани мирового продовольственного кризиса, который может дестабилизировать Африку и Ближний Восток. Пока россия не будет остановлена, кризис будет только углубляться, затягивая соседей и способствуя краху экономик», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запад Алексей Резников Война России против Украины

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