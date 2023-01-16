Резников встретится со Столтенбергом во время заседания на полях Рамштайна
Алексей Резников (Фото:TT_TTINFO/Twitter)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым во время встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в пятницу, 20 января.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАТО.
Отмечается, что встреча была организована министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена войне России против Украины и вопросам безопасности.
«На полях заседания Генеральный секретарь проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Германия примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2 до встречи в формате Рамштайн.