Резников встретился во Львове с министром обороны Турции

18 августа, 16:47
Хулуси Акар и Алексей Резников во Львове 18 августа 2022 года (Фото:T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter)

Хулуси Акар и Алексей Резников во Львове 18 августа 2022 года (Фото:T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter)

Министр обороны Алексей Резников в четверг, 18 августа, встретился во Львове с коллегой из Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, Резников и Акар обсудили «двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности». В украинском оборонном ведомстве пока не сообщали подробности встречи.

Видео дня

Читайте также:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1560246508070621184

18 августа президент Владимир Зеленский прибыл во Львов на встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гутерреш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибыл в город в четверг с однодневным визитом. Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В канцелярии Эрдогана сообщали, что одной из тем переговоров станут перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

8 августа стало известно, что турецкая компания Baykar купила в Украине земельный участок для строительства завода по производству беспилотников.

В конце июня Алексей Резников говорил, что у Украины есть большие планы по приобретению беспилотников Байрактар. По его словам, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

https://www.youtube.com/embed/sBk32AsDgHo
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Львов Минобороны Украины Турция Министерство обороны Украины Украина-Турция Алексей Резников Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Карл Бильдт
Экс-министр иностранных дел Швеции
Поражение США в Афганистане положило начало войне в Украине?

Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну

18 августа, 13:17
Мнения
Фушиа Сируа: «На прокрастинацию в среднем уходит четверть рабочего дня» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию
Фушиа Сируа
Антираковая диета может снизить риск развития рака примерно на 40%, (Фото:Gabriel Meinert/Unsplash)
Еда как лекарство /
Шесть продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы не заболеть раком
18 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X