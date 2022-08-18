Резников встретился во Львове с министром обороны Турции 18 августа, 16:47 Хулуси Акар и Алексей Резников во Львове 18 августа 2022 года (Фото:T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter)

Министр обороны Алексей Резников в четверг, 18 августа, встретился во Львове с коллегой из Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter, Резников и Акар обсудили «двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности». В украинском оборонном ведомстве пока не сообщали подробности встречи.



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18 августа президент Владимир Зеленский прибыл во Львов на встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гутерреш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибыл в город в четверг с однодневным визитом. Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В канцелярии Эрдогана сообщали, что одной из тем переговоров станут перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

8 августа стало известно, что турецкая компания Baykar купила в Украине земельный участок для строительства завода по производству беспилотников.

В конце июня Алексей Резников говорил, что у Украины есть большие планы по приобретению беспилотников Байрактар. По его словам, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

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