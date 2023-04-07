Резников на Кипре встретился со своим коллегой: о чем говорили

7 апреля, 20:04
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Резников встретился с министром обороны Кипра (Фото:Oleksii Reznikov / Twitter)

Резников встретился с министром обороны Кипра (Фото:Oleksii Reznikov / Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках визита на Кипр в пятницу, 7 апреля, провел встречу с министром обороны Республики Кипр Михалисом Георгалласом.

Об этом Резников написал в Twitter.

Министры обсудили ситуацию на поле боя.

Резников поблагодарил коллегу за твердую поддержку территориальной целостности Украины и помощь в гуманитарной сфере и обороне, в частности, за учебный курс по разминированию.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1644352207817433092

Ранее министр обороны Кипра заявил, что его страна предложит Украине техническое обучение по разминированию в рамках своей гуманитарной помощи.

Ожидается, что группа из 18 украинских офицеров прибудет на Кипр для прохождения учебы в последнюю неделю апреля.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Кипр Алексей Резников Война России против Украины

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