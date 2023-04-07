Резников на Кипре встретился со своим коллегой: о чем говорили
Резников встретился с министром обороны Кипра (Фото:Oleksii Reznikov / Twitter)
Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках визита на Кипр в пятницу, 7 апреля, провел встречу с министром обороны Республики Кипр Михалисом Георгалласом.
Об этом Резников написал в Twitter.
Министры обсудили ситуацию на поле боя.
Резников поблагодарил коллегу за твердую поддержку территориальной целостности Украины и помощь в гуманитарной сфере и обороне, в частности, за учебный курс по разминированию.
Ранее министр обороны Кипра заявил, что его страна предложит Украине техническое обучение по разминированию в рамках своей гуманитарной помощи.
Ожидается, что группа из 18 украинских офицеров прибудет на Кипр для прохождения учебы в последнюю неделю апреля.