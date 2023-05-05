Резников встретился с генералом Бундесвера. Обсудили «морскую коалицию» и борьбу с дронами 5 мая, 15:33 Алексей Резников и Карстен Бройер (Фото:Министерство обороны)

Министр обороны Алексей Резников встретился с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером, приехавшим из Германии в Украину. Они обсудили оборонное сотрудничество между странами и «морскую коалицию».



Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 5 мая.

Резников заявил, что западное, в частности, немецкое вооружение — одна из важных составляющих, которая помогает бороться бойцам на фронте и защищает украинцев в тылу.

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Министр рассказал иностранной делегации об опыте борьбы с вражескими беспилотниками и пригласил Берлин к сотрудничеству по этому направлению. Также призвал Германию присоединиться к созданию в поддержку Украины «морской коалиции», которая усилила бы Военно-морские силы ВСУ.

«У нас уже есть „танковая коалиция“, Рамштайн — это тоже коалиция. Все они работают ради единственной цели — победы Украины. Наша общая задача — построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе», — подчеркнул Резников.

Кроме того, они рассмотрели практические шаги по усилению обороны Украины. В частности, возможность расширения тренинговых программ для военных в Германии.

Генерал Бройер заявил, что украинские бойцы показали «высокий уровень профессионализма и мотивации» при подготовке в ФРГ и заверил: поддержка со стороны Берлина будет «столько, сколько нужно».

27 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от Запада почти всю обещанную технику и «имеет военный потенциал для освобождения территорий». По его словам, это более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, в том числе «огромное количество» боеприпасов.

