Оптимистичный прогноз. Резников надеется, что война может закончиться к концу года 4 июня, 20:49 Цей матеріал також доступний українською По оптимистическим прогнозам Резникова, война может закончиться до конца года (Фото:СНБО)

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился оптимистичными прогнозами, что активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и российскими оккупационными войсками прекратятся до конца 2022 года.

«Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году», — цитирует слова Резникова на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022 в Братиславе пресс-служба Минобороны.

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Резников напомнил собравшимся, что планы Кремля основываются на убеждении в том, что все земли вокруг России являются «их», поэтому их нужно «вернуть».

Министр добавил, что следующими жертвами российской военной агрессии станут Польша, страны Балтии, Словакия и другие, если Украина с партнерами не остановит Россию и не ослабит ее военную мощь.

Также он сказал, что российская армия показала всему миру, что ее образ как «второй армии мира» оказался ложным. В Украине же увидели не регулярную армию современного государства, а стаю убийц, мародеров и насильников.

«Это не вторая армия в мире. Мы называем их „орки“», — сказал глава Минобороны.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что еще до конца 2022 года ВСУ могут перейти административную границу с временно оккупированным РФ Крымом.

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