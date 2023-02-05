Резников уверен, что Украина получит самолеты 5 февраля, 19:25 F-16 (Фото:Pascal Koop/www.flickr.com)

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит от партнеров боевые самолеты и подчеркнул, что этот вопрос обсуждается.

"Сегодня мы с вами в плане получения оружия, которое было расписано - я это называю wish list to Santa - получили все, остались только самолеты. Могу дать вам оптимизм - самолеты тоже будут, вопрос просто - какие", - цитирует слова Резникова на пресс-конференции. 5 февраля Интерфакс-Украина.

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Министр подчеркнул, что партнеры слышат украинскую сторону и осведомлены, что Украине нужна авиационная платформа.

Он отметил, что самолеты – составляющая противовоздушной обороны.

Резников отметил, что бренд и название самолетов не принципиальны для Украины, и этот вопрос будет решаться на экспертном уровне с партнерами.

"Я убежден, что самолеты есть, и эта миссия – обеспечить нас современной платформой самолетов, считайте, есть", - заверил министр.