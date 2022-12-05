Резников связался главой Пентагона после российского массированного обстрела. Министры обсудили усиление ПВО 5 декабря, 23:10 Резников связался с Остином (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников связался с министром обороны США Ллоидом Остином после массированного обстрела Россией критической инфраструктуры Украины. Министры обсудили шаги по усилению украинской ПВО.

В Twitter Резников поблагодарил Остина, который искренне беспокоится о ситуации в Украине.

«Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированного ракетного удара России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны. Спасибо США за вашу постоянную поддержку», — пишет министр.

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В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах сообщили, что Украине удалось сбить более 60 ракет из более чем 70, которые выпустила Россия.

В результате повреждений инфраструктуры Укрэнерго ввела аварийные отключения электричества по всей территории Украины.