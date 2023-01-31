«Так было с HIMARS». Резников назвал отказ Байдена по истребителям для Украины «одним из этапов»

31 января, 18:15
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Алексей Резников (Фото:JULIE SEBADELHA/Pool via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:JULIE SEBADELHA/Pool via REUTERS)

Каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников, это лишь один из этапов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как пояснил Резников, каждая военная помощь проходила через ряд этапов, а именно:

  • этап Нет, то есть отказ;
  • этап Давайте обсудим и изучим возможности;
  • этап Давайте готовить экипаж;
  • этап Прибытие.

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«Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было Нет, а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую Самолетную коалицию. Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь (в Париже — ред.)», — добавил Резников.

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30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

31 января Байден заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы Украины на вооружение для защиты от российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=aOJb3wPz9mI
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Военная помощь F-16 Алексей Резников Война России против Украины

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