«Так было с HIMARS». Резников назвал отказ Байдена по истребителям для Украины «одним из этапов»
Алексей Резников (Фото:JULIE SEBADELHA/Pool via REUTERS)
Каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников, это лишь один из этапов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как пояснил Резников, каждая военная помощь проходила через ряд этапов, а именно:
- этап Нет, то есть отказ;
- этап Давайте обсудим и изучим возможности;
- этап Давайте готовить экипаж;
- этап Прибытие.
«Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было Нет, а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую Самолетную коалицию. Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь (в Париже — ред.)», — добавил Резников.
30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.
Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.
31 января Байден заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы Украины на вооружение для защиты от российских оккупантов.