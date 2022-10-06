Почти все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских солдат — Резников
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что почти все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских солдат.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Глава ведомства подчеркнул, что кроме Рамштайна, есть еще Копенгагенская донорская конференция, там присоединились к учебным программам практически все скандинавские страны, плюс страны Балтии.
«То есть, практически, весь блок стран НАТО и ЕС, которые даже не входят пока что (в НАТО — ред), как Швеция и Финляндия — все присоединились к учебным программам», — сказал Резников.
По его словам, также есть специфические программы обучения для украинских артиллеристов, специфические проекты и программы для сил специальных операций.
«Только британская программа предусматривает обучение наших рекрутов — 30 тыс. людей. Сейчас завершается период обучения наших первых 10 тыс», — сказал он.
Министр заявил, что британские партнеры не просто учат всем азам на полигоне, включая тактическую медицину, а военные будут возвращаться оттуда одетые с системами защиты: шлем, бронежилет, аптечка
«Все, кроме стрелкового оружия, потому что оружие мы уже дадим», — сказал Резников.
По его словам, также у Украины есть подтверждение от Польши и Словакии о том, что будут проводиться учебные проекты батальонного уровня.