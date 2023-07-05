«США сказали: невероятно. В Китае не поверили, что это Patriot». Резников рассказал о реакции на сбитые Кинжалы
Остатки сбитой над Киевом российской аэробаллистической ракеты Кинжал (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что спецпосланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй сомневался, что зенитно-ракетному комплексу Patriot удалось сбить аэробаллистическую российскую ракету Кинжал Х-47.
Об этом он сказал Financial Times.
По словам Резникова, у него была встреча с американскими официальными лицами, когда ему позвонили и сообщили об уничтожении первого Кинжала. Тогда он обратился к, сказав:
— У меня для вас хорошие новости. Мы сбили Кинжал.
— Невероятно! — ответил один из чиновников США.
Когда силы противовоздушной обороны вскоре сбили еще несколько Кинжалов в мае, с визитом в Украину приехал спецпосланник Пекина Ли Хуэй. По словам украинских дипломатов, он не верил, что это удалось сделать с помощью ЗРК Patriot.
«Я предложил: если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства», — рассказал Резников, но тот, по его словам, покинул Киев, так и не просмотрев на них.
6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены»
Позже в ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 различными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожили силы ПВО. СМИ сообщили о повреждении системы, однако уже 19 мая спикер ВС Юрий Игнат заявил, что она уже работает.