«Ждем хороших новостей». Резников рассказал о «плодотворной онлайн-встрече» с главой Минобороны Германии

12 июля, 18:03
Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел онлайн-встречу с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт о поставках немецкого оружия.

«У меня была плодотворная онлайн-встреча с моей немецкой коллегой — министром обороны Кристин Ламбрехт», — написал Резников в Twitter.

Он добавил, что министры обсудили предоставление Германией вооружения для Украины, которое укрепит оборонительные возможности украинских сил.

Видео дня

«Спасибо нашим немецким партнерам за неизменную приверженность поддержке Украины. Ждем хороших новостей в ближайшее время», — написал он.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1546854033817739264

Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.

https://www.youtube.com/embed/A4KDRcQTsLU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Германия Российская агрессия Алексей Резников Кристина Ламбрехт

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