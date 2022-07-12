«Ждем хороших новостей». Резников рассказал о «плодотворной онлайн-встрече» с главой Минобороны Германии 12 июля, 18:03 Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел онлайн-встречу с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт о поставках немецкого оружия.

«У меня была плодотворная онлайн-встреча с моей немецкой коллегой — министром обороны Кристин Ламбрехт», — написал Резников в Twitter.

Он добавил, что министры обсудили предоставление Германией вооружения для Украины, которое укрепит оборонительные возможности украинских сил.

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«Спасибо нашим немецким партнерам за неизменную приверженность поддержке Украины. Ждем хороших новостей в ближайшее время», — написал он.

Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.

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