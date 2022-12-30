Россия сможет восстановить армию после потерь в войне минимум через пять лет — Резников 30 декабря, 20:01 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что армия страны-агрессора РФ сможет восстановиться после потерь в войне минимум через пять лет.

«Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе, они очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум пять, а то и десять лет. Ракетный потенциал — так же. Потому что это война ресурсов», — сказал Резников в интервью LB.ua.

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Министр добавил, что страны Запада заинтересованы в победе Украины на поле боя и у них есть необходимость снизить потенциал России как агрессора и главной угрозы.

«Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она была второй армией мира, уже не говорят», — сказал Резников.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 105 250 своих военных, а за минувшие сутки — 690. Наибольшие потери войска РФ понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились почти 19,5 тысяч единиц техники.