Получила отказ. Россия пыталась заказать через третьи страны 700 тысяч бронежилетов и комплектов зимней одежды — Резников 6 октября, 14:04 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна-агрессор Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам главы ведомства, он наблюдает провал «могилизации» в России и провал обеспечения нового контингента.

«Мы имеем точную информацию из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды. Это означает, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали», — сказал Резников.

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Глава Минобороны считает, что поражение РФ в войне приведет к замене режима в России.

«Мое понимание — это провал существующего кремлевского режима в России. Соответственно, они сделают какие-то кадровые решения, кого-то обвинят, скорее всего, российских военных, в провале „специальной военной операции“, им нужны чьи-то головы», — сказал он.

Однако, Резников считает, что это уже не выдержит режим.

«Будет замена режима, будет „идеальный шторм“ в России. А мы в этот момент будем двигаться с нашими контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров и готовиться к тому, что с новым руководством России при помощи партнеров будет обсуждена новая система гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению этой войны и выходу нас на все границы, которые признаны международным сообществом в 1991 году», — сказал Резников