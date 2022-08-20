Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Украины 20 августа, 13:03 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 миллионов долларов.



У себя в Twitter он написал, что этот пакет будет включать в себя:

боеприпасы для HIMARS

16 105мм гаубиц+боеприпасы

15 беспилотников ScanEagle

40 машин MaxxPro

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты ( HARM)

HARM) 50 HMMWVs

1500 противотанковых управляемых ракет

1,000 Javelins

другое оборудование.

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«Благодарны президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену», — добавил Резников.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США будут помогать народу Украины «столько, сколько потребуется» и продолжат предоставлять дополнительные системы и средства.

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