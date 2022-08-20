Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Украины

20 августа, 13:03
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 миллионов долларов.

У себя в Twitter он написал, что этот пакет будет включать в себя:

  • боеприпасы для HIMARS
  • 16 105мм гаубиц+боеприпасы
  • 15 беспилотников ScanEagle
  • 40 машин MaxxPro
  • Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)
  • 50 HMMWVs
  • 1500 противотанковых управляемых ракет
  • 1,000 Javelins
  • другое оборудование.

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https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1560878862891900928

«Благодарны президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену», — добавил Резников.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США будут помогать народу Украины «столько, сколько потребуется» и продолжат предоставлять дополнительные системы и средства.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Военная помощь Алексей Резников Война России против Украины

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