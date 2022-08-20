Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Украины
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)
Министр обороны Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 миллионов долларов.
У себя в Twitter он написал, что этот пакет будет включать в себя:
- боеприпасы для HIMARS
- 16 105мм гаубиц+боеприпасы
- 15 беспилотников ScanEagle
- 40 машин MaxxPro
- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)
- 50 HMMWVs
- 1500 противотанковых управляемых ракет
- 1,000 Javelins
- другое оборудование.
«Благодарны президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену», — добавил Резников.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США будут помогать народу Украины «столько, сколько потребуется» и продолжат предоставлять дополнительные системы и средства.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.