На Рамштайне-5 закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины — Резников 10 сентября, 16:05 Министр обороны Алексей Резников рассказал об итогах встречи Рамштайн-5 (Фото:Алексей Резников / Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии сообщил, что во время встречи был закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины. В частности, среди приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО и активизация обучения украинских военных.

Об этом Резников написал в Facebook.

«Между состоявшимся в июле Рамштайном-4 и Рамштайном-5 прошло 50 дней. За этот период наши американские партнеры объявили про пять пакетов безопасности на общую сумму около 5,5 млрд долларов. Во время встречи было объявлено об очередном пакете на 675 млн долларов, в котором очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий», — написал министр.

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Он отметил, что рост масштабов помощи, а также успешные действия Сил обороны Украины оказали существенное влияние на приоритеты.



«Во-первых, наряду с наращиванием объемов поставок оружия встает вопрос его ремонта и обслуживания. Это запчасти, ремонтная база, специалисты. Во-вторых, страны свободного мира не готовились к полномасштабной войне на континенте по лекалам Второй мировой. Поэтому ресурсы оперативной помощи, которая может быть предоставлена нашими партнерами за счет резервов, ограничены», — отметил Резников.

Он заявил, что Украина продемонстрировала, что «кремлевское зло можно победить», и составляющие Сил обороны под командованием генерала Валерия Залужного «доказали то, во что никто раньше не мог поверить».

«А это предполагает коррекцию стратегии. Я обратил внимание присутствующих, что ключевыми словами на этот раз стали sustain, long-term и training [англ. «поддержка, долгосрочность и подготовка"]. У Москвы еще много ресурсов. Победа не придет мгновенно. Но она будет обязательно. Именно поэтому на первый план выходит задача организации сотрудничества на среднюю и долгосрочную перспективу. Чтобы дать ориентиры нашим партнерам, в своих выступлениях я указал на перспективы 2023 года», — отметил он.

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В то же время для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта, необходимо совершить успешные контрнаступления, подчеркнул Резников. Для этого, по его словам, Силы обороны Украины, прежде всего ВСУ, должны получить соответствующие возможности в качественном и количественном измерении.

«Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и основе опыта Воздушных сил ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука, аргументы которого я приводил партнерам», — написал министр обороны.

По его словам, уже прилагаются последовательные усилия по активизации работы оборонной индустрии для пополнения резервов в странах свободного мира и возможности системно поддерживать Украину.

«Во время Рамштайна-5 было сделано еще несколько шагов вперед в этом плане. Вопросы инвестиций в ВПК, учитывая необходимость дать отпор России, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО», — сообщил министр.

В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведены также задачи подготовки украинских бойцов.

«Диапазон наших потребностей широк — от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад», — заявил Резников.

Он напомнил, что уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия.

«Представьте — только по этой программе будет подготовлено 30 тысяч бойцов, которые вернутся в Украину полностью готовы к бою — со знаниями, экипированными, со средствами индивидуальной бронезащиты и т. д. Это скелет минимум шести бригад. А есть еще другие программы», — отметил министр, вспомнив, в частности, о подготовке солдат на полигонах в Польше и развитии тренинговой программы при поддержке ЕС.

На Рамштайне-5 Резников обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях.

«Эту идею сразу поддержал большой друг Украины, министр обороны Словакии Ярослав Надь. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки», — объясняет он.

Резников подчеркнул, что активизация производства оружия и тренинговые программы — укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе.

«Сколько бы Россия ни сгоняла немотивированных, плохо вооруженных стай преступников, их встретят обученные и обеспеченные современными системами украинские войска. Мы победим Россию благодаря качественным преимуществам, опираясь на ресурсы свободного мира. Ведь каждая демократическая страна сейчас видит, к чему может привести господство помешаных тиранов», — подчеркнул он.

«Я вновь убедился, что у Украины много надежных друзей… Во время Рамштайна партнеры четко заявили: мы с вами до конца войны, а именно — до победы Украины», — подытожил встречу украинский министр обороны.

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