«Очень продуктивные переговоры». Резников провел телефонный разговор с французским министром обороны Лекорню 1 сентября, 21:49 Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

В пятницу, 1 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обсудил со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню вопрос продолжения поддержки и помощи для Сил обороны.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в X (Twitter).

«Провел очень продуктивные переговоры с моим коллегой Лекорню», — заявил Резников.

Он добавил во время разговора, что Украина «ценит приверженность Франции» и ее работу над «оказанием поддержки и помощи в наращивании украинского оборонного потенциала».

Видео дня

Больше деталей разговора глава Минобороны Украины не сообщил.

22 августа посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Украина получила от Франции все обещанные в рамках первой партии дальнобойные крылатые ракеты SCALP, которые будут передавать и в дальнейшем.

30 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они с Макроном обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, расширение коалиции по формуле мира и экспорта украинского зерна в страны Африки.

