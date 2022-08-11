Получить «Минск-3» нет смысла. Переговоры с РФ возможны только при условии, что за столом будут сидеть наши партнеры — Резников
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры с РФ возможны только при условии, если за столом будут сидеть партнеры Украины.
«Я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен только при условии, что за столом сидят наши партнеры. Потому что вести разговор с россиянами и получить „Минск-3“ нет никакого смысла», — сказал он в интервью Украинской правде.
По словам главы ведомства, в случае проведения «референдумов», ни о каких переговорах речи не будет.
Резников заявил, что для него «те или иные новости из Кремля не являются источником информации, которой нужно верить».
«Это их публичная позиция. У нас своя публичная позиция, которую четко озвучил президент Зеленский», — сказал он.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что стране-агрессору России не нужны переговоры, а нужна оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию.
По его словам, РФ не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины, потому что она не знала и не понимала Украину.
Владимир Зеленский заявлял, что сегодня переговоры с РФ неуместны. Сначала нужно освободить захваченные территории.
3 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».
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