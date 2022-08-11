Получить «Минск-3» нет смысла. Переговоры с РФ возможны только при условии, что за столом будут сидеть наши партнеры — Резников

11 августа, 10:54
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры с РФ возможны только при условии, если за столом будут сидеть партнеры Украины.

«Я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен только при условии, что за столом сидят наши партнеры. Потому что вести разговор с россиянами и получить „Минск-3“ нет никакого смысла», — сказал он в интервью Украинской правде.

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По словам главы ведомства, в случае проведения «референдумов», ни о каких переговорах речи не будет.

Резников заявил, что для него «те или иные новости из Кремля не являются источником информации, которой нужно верить».

«Это их публичная позиция. У нас своя публичная позиция, которую четко озвучил президент Зеленский», — сказал он.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что стране-агрессору России не нужны переговоры, а нужна оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию.

По его словам, РФ не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины, потому что она не знала и не понимала Украину.

Владимир Зеленский заявлял, что сегодня переговоры с РФ неуместны. Сначала нужно освободить захваченные территории.

3 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

https://www.youtube.com/watch?v=bhzeccgC32s&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Переговоры Алексей Резников Война России против Украины

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