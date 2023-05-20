«Кажется, Санта-Клаус существует». Резников отреагировал на создание коалиции истребителей 20 мая, 12:24 Алексей Резников на одной из встреч Рамштайн с платком с изображением истребителей (Фото:REUTERS / Johanna Geron)

Министр обороны Украины Алексей Резников в субботу, 20 мая, заявил о рождении коалиции по передаче Украине западных истребителей.



«Кажется, Санта-Клаус существует. Сегодня родилась новая коалиция истребителей», — написал Резников в Twitter. Он напомнил о своем предновогоднем видео, в котором писал обращение Санте с просьбой предоставить Украине больше оружия, в частности самолеты.

Видео дня

После заявленного вчера решения обучать украинских пилотов Резников поблагодарил своих коллег-министров из США, Великобритании, Дании, Бельгии и Нидерландов.

Он добавил, что украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16.

«Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы побеждать плохих парней. Их время пришло», — написал он.

В ходе саммита G7 в Японии в западных СМИ появились сообщения о планах США и союзников предоставить Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

CNN писало, что президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что поддерживает совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

В Белом доме также подтвердили участие в «коалиции истребителей» и сообщили, что в ближайшие месяцы союзники определятся, кто и сколько самолетов поставит Украине.

