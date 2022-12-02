«Великолепная инициатива». Резников поддержал чешскую идею отключить электро- и водоснабжение посольству РФ 2 декабря, 16:20 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал чешскую инициативу касательно отключения электричества посольству РФ.

«Пора террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с мирным населением. Отличная инициатива…отключить электро- и водоснабжение посольства РФ в Праге», — написал он в Twitter в пятницу, 2 декабря.

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Резников добавил, что петиция уже набрала более 100 тысяч голосов.

"Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и во всем мире", - говорится в его сообщении.

В Чехии общественная инициатива Подарок для Путина опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, принадлежащим посольству РФ.

«Россия явно решила сломать Украину тьмой и морозами. Как высший моральный принцип просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все принадлежащие Российской Федерации здания от газа, воды и электроэнергии», — говорится в тексте петиции.