«Великолепная инициатива». Резников поддержал чешскую идею отключить электро- и водоснабжение посольству РФ

2 декабря, 16:20
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников поддержал чешскую инициативу касательно отключения электричества посольству РФ.

«Пора террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с мирным населением. Отличная инициатива…отключить электро- и водоснабжение посольства РФ в Праге», — написал он в Twitter в пятницу, 2 декабря.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1598651071412436993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598651071412436993%7Ctwgr%5E30d9ff762ad1d92d546952266fbce41f28747518%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F12%2F2%2F7378993%2F

Резников добавил, что петиция уже набрала более 100 тысяч голосов.

"Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и во всем мире", - говорится в его сообщении.

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В Чехии общественная инициатива Подарок для Путина опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, принадлежащим посольству РФ.

«Россия явно решила сломать Украину тьмой и морозами. Как высший моральный принцип просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все принадлежащие Российской Федерации здания от газа, воды и электроэнергии», — говорится в тексте петиции.

https://www.youtube.com/watch?v=4Ui7JinCtvA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Чехия Электроэнергия Алексей Резников Война России против Украины

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