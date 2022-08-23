Западные лидеры должны немедленно признать Россию государством-спонсором терроризма, а не искать компромиссы — Резников 23 августа, 17:47 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные лидеры должны немедленно признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Вместо того, чтобы искать компромиссы с враждебным государством, западные лидеры должны немедленно признать Россию государством-спонсором терроризма", - написал он в статье для Atlantic Council.

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Министр добавил, что небольшое количество стран уже сделало этот шаг, но другие, включая США, не хотят.

«Скептики утверждают, что такой шаг приведет к нежелательным последствиям, которых следует избегать. Это скользкий путь. Опыт, начиная с 2014 года, показывает, что несостоятельность решительно ответить на российскую агрессию приводит лишь к большим проблемам и более высоким затратам в будущем», — заявил он.

По его словам, Европа также должна использовать свои значительные инструменты мягкой силы, чтобы продемонстрировать, что времена двойной игры прошли.

"Вы не можете рассчитывать на то, что будете ездить на роскошных немецких автомобилях, и при этом писать лозунги "до Берлина" на российских танках и показывая их на государственном телевидении как символы национальной идентичности. Вы не можете рассчитывать пить французское вино или венский кофе, одновременно угрожая ядерным оружием в Европе», — заявил он.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством —спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийств гражданского населения.

В среду, 28 июля, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма.



Ранее страна-агрессор заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной — спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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