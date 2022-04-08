Резников призвал выделить Украине современное оружие, а не советское 8 апреля, 04:56 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Алексей Резников призвал международных партнеров поставлять Украине более современное вооружение, а не оружие советского образца.

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил западных партнеров предоставить украинской армии современное оружие, а не вооружения советского образца.

Об этом говорится в обращении министра на сайте Минобороны.

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Как отметил министр, нужного советского оружия не так много, часто оно находится в ненадлежащем состоянии и для него недостаточно боеприпасов.

В то же время современной техники, созданной по стандартам НАТО, достаточно и она находится в надлежащем состоянии. Кроме того, в этом случае нет проблем с дефицитом боеприпасов.

По словам Резникова, передать это оружие многие страны могут разными способами. Так, некоторые уже снимают нужные системы с боевых дежурств, заменяя их более современными, а кому-то просто нужно разрешение страны-производителя.

Министр заверил, что украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. По словам Резникова, Украине нужны: системы ПВО, боевые самолеты, дальнобойное оружие (речь идет о Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО и тяжелой артиллерии), противокорабельные ракеты, танки и бронетехника, разведывательные и ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что Германия может поставлять Украине оружие времен ГДР, поскольку украинская армия умеет его использовать.

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