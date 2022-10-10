«Пора посмотреть правде в глаза». Резников призвал мир признать Россию террористической страной

10 октября, 21:34
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

После всех зверств и военных преступлений пора юридически признать Российскую Федерацию террористическим государством, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он также напомнил, что это уже сделали Украина и Латвия.

«Пора посмотреть правде в глаза и юридически признать Россию террористическим государством. Как это уже сделали Украина и Латвия, и готовится сделать Эстония. Будьте смелыми, как украинцы», — пишет Резников.

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Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1579515550891638784?t=7xfqYjz6JK0HmTDsET4b6w&s=35

В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 14 человек, по меньшей мере 90 пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=XtUGbuGVuMs
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Алексей Резников Война России против Украины

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