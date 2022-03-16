Резников примет участие в совещании министров обороны членов НАТО 16 марта, 05:04 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие в совещании министров обороны стран-членов НАТО. Там он поднимет вопрос предоставления Украине противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом Резников сообщил в своем Twitter.

«16 марта я обговорю с DefMin глобальную ситуацию безопасности на фоне войны России против Украины. Я надеюсь убедить НАТО упростить бюрократию и ускорить предоставление военной помощи Украины. В частности, поднимутся вопросы противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал он.

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