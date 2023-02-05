Резников считает, что полномасштабной войны можно было избежать

5 февраля, 18:55
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Резников считает, что полномасштабной войны с Россией можно было избежать (Фото:Министерство обороны Украины)

Резников считает, что полномасштабной войны с Россией можно было избежать (Фото:Министерство обороны Украины)

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что если бы международные партнеры действовали на опережение, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля.

«Этой войны можно было избежать в принципе. Если бы остановили Северный поток-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов — этой войны можно было бы избежать», — цитирует слова Резникова Укринформ.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Украина-Россия Алексей Резников Война России против Украины новое наступление РФ

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